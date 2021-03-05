ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Китая сообщили детали повышения пенсионного возраста

05.03.2021 13:01 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Пенсионный возраст в Китае будет повышаться постепенно, в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны с 2021 по 2025 год.

«Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно, с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», — сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Ли добавил, что власти также намерены работать над достижением нужного уровня рождаемости и улучшать систему социального обеспечения, передает РБК.

В конце февраля замглавы Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Китая Ю Цзюнь объявил о решении властей постепенно повысить пенсионный возраст в стране, что поспособствует полноценному использованию человеческих ресурсов Китая и улучшит системы социального обеспечения.

Пенсионный возраст в Китае не менялся на протяжении более 40 лет. Он составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин (50 лет, если женщина занималась физическим трудом). В 2020 году правительство Китая сообщило, что рассматривает возможность повысить пенсионный возраст до 70–75 лет.

Китай столкнулся с так называемой демографической бомбой замедленного действия, писал Reuters. Это произошло в том числе из-за политики «одна семья — один ребенок», которая действовала в КНР в 1979–2015 годах. В результате пожилое население страны выросло, а численность рабочей силы, напротив, сократилась. Если власти Китая не изменят пенсионную политику, государственный пенсионный фонд может иссякнуть к 2035 году, говорится в исследовании Академии общественных наук КНР, сообщила South China Morning Post.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионный возраст в Китае будет повышаться постепенно, в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны с 2021 по 2025 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко нашел в Мотовело «золотое дно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by