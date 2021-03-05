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ЕАЭС отказался от тарифных преференций для 76 стран

05.03.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евразийский экономический союз (ЕЭАС) пересмотрел тарифные преференции для третьих стран, исключив 75 из 103 развивающихся стран и двух из 50 наименее развитых стран (одна перешла в развивающиеся) из соответствующих категорий пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

«На сегодняшний день многие из государств, получающих такие преференции, де-факто находятся в более благоприятных экономических условиях по сравнению со странами ЕАЭС и способны обеспечивать высокую конкурентоспособность своих товаров, в том числе и на внутреннем рынке Союза», — сообщил член Коллегии Евразийской экономической комиссии, министр по торговле Андрей Слепнев, которого цитирует РБК.

Применяемая ЕАЭС система тарифных преференций носит исключительно экономический характер и направлена на содействие экономическому росту развивающихся и наименее развитых стран, нуждающихся в экономической поддержке, отметил он.

С учетом критериев, установленных в ЕАЭС, страна может получить статус «развивающейся» и претендовать на получение тарифных преференций, если уровень ее дохода определяется Всемирным банком как «низкий» или «ниже среднего», то есть валовый национальный доход на душу населения в такой стране составляет менее $4045. «Решение позволит дополнительно сохранить в бюджетах стран ЕАЭС более $100 млн ежегодно», — рассказал Слепнев.

Для адаптации экспортеров, поставляющих товары из исключаемых стран, а также их контрагентов в странах Союза предусмотрен длительный срок вступления документа в силу: решение начнет действовать через шесть месяцев с даты официального опубликования, уточнил министр. Тогда же будет опубликован полный список получающих преференции стран.

 
 
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Евразийский экономический союз (ЕЭАС) пересмотрел тарифные преференции для третьих стран, исключив 75 из 103 развивающихся стран и двух из 50 наименее развитых стран...
 
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