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Генпрокуратура РБ направила властям Литвы запрос о выдаче Тихановской

05.03.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Одновременно, в Гомельский областной суд направлено уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской, которые, «действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов».

Ранее, замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас по поводу возможного запроса о выдаче Тихановской заявил: "Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим".

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за...
 
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