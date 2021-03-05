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Нацбанк: граждане и предприятия продолжают скупать валюту

05.03.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы покупают больше валюты, нежели сдают ее в банки, сообщает Нацбанк

За январь и февраль граждане купили в банках иностранной валюты на 201 миллион долларов больше, нежели продали.

Физлица приобрели наличной и безналичной валюты в размере 1 миллиард 523 миллиона долларов, а сдали при этом в банки 1 миллиард 322 миллиона долларов.

Чистая покупка за предыдущие два месяца у предприятий составила 127 миллионов долларов. 

Субъекты хозяйствования, которые числятся в стране,  купили валюты на 3 миллиарда 863 миллиона долларов в эквиваленте, продали 3 млрд 735 миллиона. Как пояснили данную ситуацию в Национальном банке, это объясняется переводом кредитной задолженности некоторых предприятий из иностранной валюты в рубли. 

Нерезиденты купили валюты на более чем 28 миллионов долларов, а продали 162. Чистая продажа валюты в итоге составила 134 миллиона долларов.

Ранее Нацбанк по итогам прошлого года признал факт серьезного сокращения золотовалютных резервов — на 1,9 миллиарда долларов, в том числе по причине резкого роста спроса на валюту.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусы покупают больше валюты, нежели сдают ее в банки, сообщает Нацбанк
 
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