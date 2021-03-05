Источник материала: Tut.by

В пятницу утром в Глубокском районе столкнулись две фуры. Один водитель погиб. Об аварии сообщает Следственный комитет.





По предварительным данным, сегодня утром на трассе Р-45 Полоцк — Глубокое — граница Литовской Республики (Котловка) грузовой автомобиль DAF в сцепке с полуприцепом двигался по территории Глубокского района. Вблизи деревни Плиса водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN в сцепке с полуприцепом.

В результате ДТП 60-летний водитель DAF погиб на месте происшествия.





В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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