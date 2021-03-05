Адель развелась с мужем (и пообещала не петь об этом)

Источник материала: Tut.by

Британская певица Адель развелась с мужем и пообещала не петь о расставании. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.



Адель в 2016-м, фото: wikimedia

Артистка и ее экс-супруг, бизнесмен Саймон Конекки расторгли брак. Бывшая пара решила вопросы по разделу имущества и теперь официально разведена.

В издании также упомянули о договоренности между экс-супругами: знаменитость заключила с бывшим соглашение о том, что не будет рассказывать об их отношениях в прессе и в своих песнях. Источник из числа знакомых певицы отметил: «Они переживают за общего сына Анджело, поэтому Адель решила даже не петь об отношениях с бывшим мужем. Это знак уважения с ее стороны». Инсайдер подчеркнул, что любовные переживания всегда были источником вдохновения исполнительницы.

Певица и предприниматель обручились на закрытой церемонии в своем особняке в Лос-Анджелесе в марте 2017 года. В начале 2019 года пара рассталась.