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Болельщики НФК «Крумкачы» объяснили, почему не будут бойкотировать матчи команды

05.03.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фанатские движения более 10 белорусских футбольных клубов, включая «Шахтер», БАТЭ и брестское «Динамо», объявили о бойкоте матчей своих команд в связи с политической ситуацией в стране. Однако фанаты НФК «Крумкачы» поступили иначе и объяснили свою позицию.


Фото: vk.com/krumkachy

«Мы, заўзятары народнай каманды „Крумкачы“, супраць гвалту і беззаконня, якое чыніцца ў Беларусі.

У сваю чаргу мы да канца адданыя сваёй камандзе. У самы адказны момант у гісторыі краіны нашы хлопцы паказалі, што яны на баку народа, на баку праўды. „Крумкачы“ ўжо моцна пацярпелі за сваю цвёрдую пазіцыю. А таму мы не можам кінуць нашых хлопцаў у гэты складаны для ўсёй каманды час. Мы будзем падтрымліваць іх на стадыёне. Бо кожная гульня нашай каманды цяпер — гэта барацьба дабра са злом. І мы верым, што дабро хутка пераможа.

Верым! Можам! Пераможам!» — написали они.

Добавим, что игроки команды сами пострадали от действий силовиков и не боялись высказывать свою позицию по поводу происходящего в Беларуси.

 
 
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