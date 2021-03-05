Болельщики НФК «Крумкачы» объяснили, почему не будут бойкотировать матчи команды

Источник материала: Tut.by

Фанатские движения более 10 белорусских футбольных клубов, включая «Шахтер», БАТЭ и брестское «Динамо», объявили о бойкоте матчей своих команд в связи с политической ситуацией в стране. Однако фанаты НФК «Крумкачы» поступили иначе и объяснили свою позицию.



Фото: vk.com/krumkachy

«Мы, заўзятары народнай каманды „Крумкачы“, супраць гвалту і беззаконня, якое чыніцца ў Беларусі.

У сваю чаргу мы да канца адданыя сваёй камандзе. У самы адказны момант у гісторыі краіны нашы хлопцы паказалі, што яны на баку народа, на баку праўды. „Крумкачы“ ўжо моцна пацярпелі за сваю цвёрдую пазіцыю. А таму мы не можам кінуць нашых хлопцаў у гэты складаны для ўсёй каманды час. Мы будзем падтрымліваць іх на стадыёне. Бо кожная гульня нашай каманды цяпер — гэта барацьба дабра са злом. І мы верым, што дабро хутка пераможа.

Верым! Можам! Пераможам!» — написали они.

Добавим, что игроки команды сами пострадали от действий силовиков и не боялись высказывать свою позицию по поводу происходящего в Беларуси.