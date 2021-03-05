Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл потеряла самообладание: экс-актриса решила, что члены королевской семьи – Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз – очернили ее перед прессой.

Противостояние Маркл и королевской семьи продолжается: слухи о "скандальной бомбе" для королевы и обвинения в буллинге расшатали нервы герцогини, и она обвинила дворец в распространении лжи. Но этого было мало: беременная звезда перешла на личности.

Как сообщает Daily Mail, Меган Маркл выдвинула обвинения в адрес Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз.

По словам источников, экс-актриса уверена, что две герцогини пытались очернить ее в глазах королевы и британцев, а теперь продолжают строить козни и распускать ненужные сплетни с помощью таблоидов и подданных.

До выхода резонансного интервью Гарри и Меган остается несколько дней: тизер шоу уже появился в сети и оставил напряженное послевкусие.

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