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«Я ехал домой по своему родному городу…» Десять лет за наезд на сотрудника ГАИ
Источник материала: Навiны
45-летний бизнесмен Александр Троцкий приговорен к 10 годам лишения свободы в условиях колонии усиленного режима по обвинению в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел (ст. 14 — ст. 362 Уголовного кодекса).
Такое решение на заседании Минского городского суда 5 марта вынес судья Сергей Хрипач.
Как сообщает правозащитный сайт
Инцидент случился на проспекте Победителей недалеко от перекрестка с улицей Мельникайте.
В суде обвиняемый сообщил, что его машину беспричинно остановили люди в темной одежде и балаклавах. Троцкий сказал, что когда он отказался выйти из машины, опасаясь за свою жизнь, сотрудник ГАИ «достал боевое оружие и прицелился прямо в голову», после чего Троцкий уехал с места происшествия.
Гособвинитель Антон Тюменцев просил суд наказать обвиняемого 11 годами колонии. Судья Хрипач признал Троцкого виновным, посчитав, что у того действительно был умысел на убийство сотрудника ГАИ, и назначил 10-летний срок лишения свободы, а также обязал его выплатить потерпевшему сотруднику ГАИ 10 тысяч рублей морального и материального ущерба.
Выступая с последним словом, Троцкий сказал, что «никогда представить не мог, что может оказаться в такой ситуации».
«Всегда по жизни я шел вперед и добивался успеха исключительно благодаря собственной работе, — сказал он. — Постоянно занимался своим профессиональным развитием и старался быть хорошим примером своим детям. Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у моей семьи, жены, детей, всех родных и близких мне людей. Я знаю, что оказавшись в этой ситуации, я вас сильно огорчил и оставил в этой тяжелой ситуации. Честно, от всей души прошу меня простить. Я всегда считал, что если ты честно и от души делаешь свое дело и стремишься приносить пользу, то это и есть тот минимум, за который никогда не будет стыдно».
«Когда я ехал домой 12 августа по своему родному городу, в самом его центре... И попав в эту печальную ситуацию, я просто оказался не готов. Я в принципе не мог представить себе, что такое возможно и может быть. И когда тебя останавливают люди с оружием и направляют его в мою сторону — я испугался и уехал», — сказал Троцкий.
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45-летний бизнесмен Александр Троцкий приговорен к 10 годам лишения свободы в условиях колонии усиленного режима по обвинению в покушении на убийство сотрудника...
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