«Я ехал домой по своему родному городу…» Десять лет за наезд на сотрудника ГАИ

45-летний бизнесмен Александр Троцкий приговорен к 10 годам лишения свободы в условиях колонии усиленного режима по обвинению в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел (ст. 14 — ст. 362 Уголовного кодекса).

Такое решение на заседании Минского городского суда 5 марта вынес судья Сергей Хрипач.



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Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , согласно обвинению, 12 августа прошлого года Троцкий провез на капоте своей машины сотрудника ГАИ Владимира Юрова. Милиционер получил «телесные повреждения, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья».

Инцидент случился на проспекте Победителей недалеко от перекрестка с улицей Мельникайте.

В суде обвиняемый сообщил, что его машину беспричинно остановили люди в темной одежде и балаклавах. Троцкий сказал, что когда он отказался выйти из машины, опасаясь за свою жизнь, сотрудник ГАИ «достал боевое оружие и прицелился прямо в голову», после чего Троцкий уехал с места происшествия.

Гособвинитель Антон Тюменцев просил суд наказать обвиняемого 11 годами колонии. Судья Хрипач признал Троцкого виновным, посчитав, что у того действительно был умысел на убийство сотрудника ГАИ, и назначил 10-летний срок лишения свободы, а также обязал его выплатить потерпевшему сотруднику ГАИ 10 тысяч рублей морального и материального ущерба.

Выступая с последним словом, Троцкий сказал, что «никогда представить не мог, что может оказаться в такой ситуации».

«Всегда по жизни я шел вперед и добивался успеха исключительно благодаря собственной работе, — сказал он. — Постоянно занимался своим профессиональным развитием и старался быть хорошим примером своим детям. Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у моей семьи, жены, детей, всех родных и близких мне людей. Я знаю, что оказавшись в этой ситуации, я вас сильно огорчил и оставил в этой тяжелой ситуации. Честно, от всей души прошу меня простить. Я всегда считал, что если ты честно и от души делаешь свое дело и стремишься приносить пользу, то это и есть тот минимум, за который никогда не будет стыдно».

«Когда я ехал домой 12 августа по своему родному городу, в самом его центре... И попав в эту печальную ситуацию, я просто оказался не готов. Я в принципе не мог представить себе, что такое возможно и может быть. И когда тебя останавливают люди с оружием и направляют его в мою сторону — я испугался и уехал», — сказал Троцкий.