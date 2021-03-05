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В Чехии продолжается этап Кубка мира по биатлону

05.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Чехии продолжается этап Кубка мира по биатлону

В Чехии продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня в программе – мужская эстафета.

Начало гонки – в 17:20. Сборную Беларуси представят Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Ранее женская сборная Беларуси заняла второе место в заключительной в этом сезоне классической эстафете. За нашу команду выступали Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина. До последних метров дистанции белоруски претендовали на «золото», но одну секунду на финише у нашей команды выиграла сборная Швеции. По итогам сезона женская сборная Беларуси заняла пятое место в общем зачёте эстафет.

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В Чехии продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня в программе – мужская эстафета. Начало гонки – в 17:20. Сборную Беларуси представят Никита Лобастов, Антон...
 
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