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В преддверие 8 Марта мужчины спешат купить цветы: какие букеты выбирают?

05.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В преддверие 8 Марта мужчины спешат купить цветы: какие букеты выбирают?

«Дарите женщинам цветы…»: в преддверие 8 Марта начинается ажиотаж на цветочном рынке. Успеть красиво поздравить коллег в последний рабочий день перед праздничными выходными торопятся мужчины по всей стране.

В преддверии Международного женского дня очередь за роскошным букетом занимают еще до открытия цветочных магазинов. Чтобы успеть купить беспроигрышный подарок сослуживицам до начала рабочего дня, многим сегодня пришлось встать пораньше. Покупают как классические букеты из роз, тюльпанов или мимозы, так и специально собранные изысканные композиции. Дабы порадовать каждую девушку, некоторым представителям сильного пола приходится выложить цветочникам целое состояние. Весеннее настроение уже заполняет атмосферу, сегодня женщины поздравления принимают на работе, а в выходные подарки их ждут дома.

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«Дарите женщинам цветы…»: в преддверие 8 Марта начинается ажиотаж на цветочном рынке. Успеть красиво поздравить коллег в последний рабочий день перед...
 
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