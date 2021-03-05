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Коллективный договор: льготы и гарантии для женщин с детьми
Источник материала: ОНТ
С каждым годом в нашей стране увеличивается количество тарифных и местных соглашений, а также коллективных договоров, которые предлагают работникам дополнительные льготы и гарантии. В том числе и для женщин, как для сотрудников с семейными обязанностями.
Многие организации Беларуси также прописывают в коллективном договоре возможность использовать гибкий график сотрудницам, у которых есть дети. А также предлагают один раз в месяц брать свободный от работы день с сохранением средней зарплаты. Однако это преимущество есть только у матерей, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 16 лет. Кстати, если женщина хочет пойти на торжественную линейку по случаю начала или окончания учебного года своего ребёнка, ей могут предоставить социальный отпуск.
Стоит отметить, что такой бонус есть не во всех организациях. Чаще всего он встречается в промышленной сфере. А вот тенденцию сокращать рабочий день по случаю 8 Марта поддерживает большинство предприятий. Чтобы каждая женщина могла в свой праздник уделить больше времени себе, своей семье и детям.
Фото: БЕЛТА
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С каждым годом в нашей стране увеличивается количество тарифных и местных соглашений, а также коллективных договоров, которые предлагают работникам...
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