Коллективный договор: льготы и гарантии для женщин с детьми

Источник материала: ОНТ

С каждым годом в нашей стране увеличивается количество тарифных и местных соглашений, а также коллективных договоров, которые предлагают работникам дополнительные льготы и гарантии. В том числе и для женщин, как для сотрудников с семейными обязанностями.

Елена Вербило, главный специалист Центрального комитета белорусского профсоюза работников образования и науки: «Порой, анализируя коллективные договоры, приятно удивляет инициативность профсоюзных организаций и щедрость нанимателей, понимание социальных партнёров. Потому что сегодня практически каждый коллективный договор предусматривает оказание материальной помощи. Например, в связи с рождением ребёнка. Есть ряд организаций, где эта выплата составляет порядка 90 базовых величин».

Многие организации Беларуси также прописывают в коллективном договоре возможность использовать гибкий график сотрудницам, у которых есть дети. А также предлагают один раз в месяц брать свободный от работы день с сохранением средней зарплаты. Однако это преимущество есть только у матерей, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 16 лет. Кстати, если женщина хочет пойти на торжественную линейку по случаю начала или окончания учебного года своего ребёнка, ей могут предоставить социальный отпуск.

Елена Вербило, главный специалист Центрального комитета белорусского профсоюза работников образования и науки: «Заключение и продление контрактов на максимальный срок также с женщинами, которые воспитывают, особенно одинокие, несовершеннолетних детей. Есть норма, которая предусматривает моральное и материальное стимулирование работников за успехи и достижения детей. То есть, если ребёнок хорошо окончил четверть, из средств нанимателя производится выплата в определенном размере, которая предусмотрена коллективным договором».

Стоит отметить, что такой бонус есть не во всех организациях. Чаще всего он встречается в промышленной сфере. А вот тенденцию сокращать рабочий день по случаю 8 Марта поддерживает большинство предприятий. Чтобы каждая женщина могла в свой праздник уделить больше времени себе, своей семье и детям.

Фото: БЕЛТА

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