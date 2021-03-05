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Во Франции фермеры и деятели культуры массово вышли на улицы

05.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции фермеры и деятели культуры массово вышли на улицы

В едином протестном порыве. Французские фермеры и деятели культуры, недовольные политикой властей, массово вышли на улицы.

Аграрии пытаются привлечь внимание к состоянию сельского хозяйства. Оно ухудшается: заработка фермерам не хватает, чтобы покрыть расходы, а цены повысить они не могут, потому что покупатели не готовы платить больше. Франция при этом остаётся крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в ЕС. От такого хоть в петлю лезь – и фермеры показали это буквально: развесили на деревьях в Париже десятки манекенов. К акции протеста присоединились работники культуры – у них нет работы! Из-за пандемии во Франции закрыты театры, музеи и другие культурные объекты. Теперь многим приходится жить на пособие по безработице. Деятели культуры называют это неоправданной дискриминацией.

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В едином протестном порыве. Французские фермеры и деятели культуры, недовольные политикой властей, массово вышли на улицы. Аграрии пытаются привлечь внимание к...
 
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