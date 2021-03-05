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Капитолий будут усиленно охранять ещё два месяца
Источник материала: ОНТ
Капитолий будут усиленно охранять как минимум ещё два месяца. Бойцов Национальной гвардии попросили остаться.
Из-за угрозы атаки Палата представителей США накануне отменила заседание. Полиция сообщала о возможных провокациях сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Меры безопасности в Вашингтоне были усилены. Фактически на осадном положении столица Америки останется ещё 60 дней. Сейчас слово за Пентагоном. Если военные сочтут угрозу реальной, бойцам придётся отложить увольнительные. В январе недовольные результатами выборов ворвались в здание Конгресса. Тогда в результате беспорядков погибли пять человек. Сейчас зачинщиков нападения судят.
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Капитолий будут усиленно охранять как минимум ещё два месяца. Бойцов Национальной гвардии попросили остаться. Из-за угрозы атаки Палата представителей США...
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