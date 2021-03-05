Генпрокуратура направила в адрес Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской

Источник материала: ОНТ

Генпрокуратурой было направлено в Гомельский областной суд уголовное дело, которое было заведено в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

По данным дела, обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, собирались организовать массовые беспорядки в Гомеле, захватить здания местных органов управления, назначить своих глав администраций и председателей исполкомов. Генпрокуратура Беларуси изучила всю имеющуюся информацию и признала обоснованными обвинения, полными и объективными исследования обстоятельств преступлений, согласившись с квалификацией содеянного.

Мера пресечения к обвиняемым остается прежней – заключение под стражу.

Также Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Фото БЕЛТА

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