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Генпрокуратура направила в адрес Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской
Источник материала: ОНТ
Генпрокуратурой было направлено в Гомельский областной суд уголовное дело, которое было заведено в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Об этом
По данным дела, обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, собирались организовать массовые беспорядки в Гомеле, захватить здания местных органов управления, назначить своих глав администраций и председателей исполкомов. Генпрокуратура Беларуси изучила всю имеющуюся информацию и признала обоснованными обвинения, полными и объективными исследования обстоятельств преступлений, согласившись с квалификацией содеянного.
Мера пресечения к обвиняемым остается прежней – заключение под стражу.
Также Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.
Фото БЕЛТА
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Генпрокуратурой было направлено в Гомельский областной суд уголовное дело, которое было заведено в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Об этом...
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