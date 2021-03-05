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«В темное время суток с пятницы по воскресенье – пик семейных ссор»: что ещё рассказывают о своей работе сотрудники службы «102»

05.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«В темное время суток с пятницы по воскресенье – пик семейных ссор»: что ещё рассказывают о своей работе сотрудники службы «102»

Выяснить, кто звонит, откуда и что произошло – главная задача сотрудников службы «102», давно ставшей «голосом» милиции. Ведь именно по этому короткому номеру звонит каждый, кто попал в беду или стал свидетелем происшествия. Конечно, в надежде, что его выслушают и непременно помогут. Так и есть. Набирая номер 102, абонент попадает к одному из операторов службы. Специалист заполняет электронную карточку и мгновенно отправляет всю информацию в районный орган милиции, на территории которого случилось ЧП. Дальше уже работают правоохранители.  


Юлия Жукова, начальник минской службы милиции «102»: «Служба милиции "102" – это целое подразделение. Базируемся мы в этом зале. График работы у сотрудников посменный, по 12 часов в день. Ночь, отсыпной, выходной. Также есть в каждой смене начальник смены – это наиболее опытный сотрудник. В службу входят как аттестованные сотрудники, то есть носящие погоны, так и сотрудники вольнонаёмные».

Каждый день суточный наряд столичной службы «102» принимает более двух тысяч обращений. К ним автоматически направляются все, кто звонит в пределах МКАД. Впрочем, иногда спецлиния может «словить» и сигнал из Минского района. Без внимания не остаётся ни один звонок, даже если он «не по адресу». А таких, как правило, более 40%. 

Наталья Блоцкая, старший инспектор минской службы милиции «102»: «Здесь у нас находится помещение, где работает техник связи службы милиции "102". О всех резонансных преступлениях мы передаем информацию сюда, и он выходит в эфир. Чтобы отследить прибытие первых нарядов, у нас есть GPS мониторинг, по которому мы можем вывести любую точку и увидеть, в течение какого времени прибыл наряд для реагирования».

Именно отсюда начинается расследование почти каждого правонарушения: будь то кража, хулиганство или угроза жизни. От того, как оператор среагирует и насколько качественно он примет информацию, зачастую зависит раскрытие преступлений. 

Наталья Блоцкая, старший инспектор минской службы милиции «102»: «Недавно был случай: позвонила нам женщина и сказала о том, что её пытаются убить. Она начала разговор шёпотом, принимала сотрудница наша информацию, и она просто поняла, что лишние вопросы сейчас её скомпрометируют, потому что подошел мужчина, который её избивал, и спросил, кому она звонит. На что она сказала: я звоню подруге, чтобы она принесла мне хлеба. И девушка сориентировалась и начала разговаривать с ней, как с подругой. Направили милицию, задержали, возбудили уголовное дело». 

Только за прошлый год в минскую службу позвонили более 750 тысяч раз. В будни утром и вечером в основном поступают сообщения по линии ГАИ: кому-то мешает выехать чужой автомобиль, а кто-то попал в ДТП. С пятницы по воскресенье в тёмное время суток – пик семейно-бытовых конфликтов. 

Юлия Жукова, начальник минской службы милиции «102»: «В случае, если человеку необходима медицинская помощь либо помощь сотрудников МЧС, он набрал номер 102, то непосредственно оператор уже, конечно, передает это сообщение в другие специальные службы. И они уже, в свою очередь, реагируют на это сообщение».

В общем, за простым для нас звонком в службу «102» – слаженная работа нескольких ведомств. Кстати, обратиться в милицию можно не только по этому телефону. Если вам или кому-то другому угрожает опасность, можно набрать единый номер спасения 112. Даже если на балансе мобильного телефона нет средств, он заблокирован или не вставлена сим-карта – вы всё равно дозвонитесь. И на том конце провода обязательно сделают всё, чтобы вам помочь. 

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Выяснить, кто звонит, откуда и что произошло – главная задача сотрудников службы «102», давно ставшей «голосом» милиции. Ведь именно по этому короткому номеру...
 
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