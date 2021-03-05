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«В темное время суток с пятницы по воскресенье – пик семейных ссор»: что ещё рассказывают о своей работе сотрудники службы «102»
Источник материала: ОНТ
Выяснить, кто звонит, откуда и что произошло – главная задача сотрудников службы «102», давно ставшей «голосом» милиции. Ведь именно по этому короткому номеру звонит каждый, кто попал в беду или стал свидетелем происшествия. Конечно, в надежде, что его выслушают и непременно помогут. Так и есть. Набирая номер 102, абонент попадает к одному из операторов службы. Специалист заполняет электронную карточку и мгновенно отправляет всю информацию в районный орган милиции, на территории которого случилось ЧП. Дальше уже работают правоохранители.
Каждый день суточный наряд столичной службы «102» принимает более двух тысяч обращений. К ним автоматически направляются все, кто звонит в пределах МКАД. Впрочем, иногда спецлиния может «словить» и сигнал из Минского района. Без внимания не остаётся ни один звонок, даже если он «не по адресу». А таких, как правило, более 40%.
Именно отсюда начинается расследование почти каждого правонарушения: будь то кража, хулиганство или угроза жизни. От того, как оператор среагирует и насколько качественно он примет информацию, зачастую зависит раскрытие преступлений.
Только за прошлый год в минскую службу позвонили более 750 тысяч раз. В будни утром и вечером в основном поступают сообщения по линии ГАИ: кому-то мешает выехать чужой автомобиль, а кто-то попал в ДТП. С пятницы по воскресенье в тёмное время суток – пик семейно-бытовых конфликтов.
В общем, за простым для нас звонком в службу «102» – слаженная работа нескольких ведомств. Кстати, обратиться в милицию можно не только по этому телефону. Если вам или кому-то другому угрожает опасность, можно набрать единый номер спасения 112. Даже если на балансе мобильного телефона нет средств, он заблокирован или не вставлена сим-карта – вы всё равно дозвонитесь. И на том конце провода обязательно сделают всё, чтобы вам помочь.
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«В темное время суток с пятницы по воскресенье – пик семейных ссор»: что ещё рассказывают о своей работе сотрудники службы «102»
Выяснить, кто звонит, откуда и что произошло – главная задача сотрудников службы «102», давно ставшей «голосом» милиции. Ведь именно по этому короткому номеру...
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