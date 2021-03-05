Протесты в Мьянме: погибли не менее 54 человек, в том числе дети

Источник материала: ОНТ

В Мьянме не прекращаются протесты. Число жертв превысило 50, силовики вновь открыли огонь по демонстрантам.

В стране протестуют против военных, которые захватили власть ещё в начале февраля. Накануне тысячи демонстрантов вышли на улицы в крупных городах страны. Они строили барикады, в силовиков летели мусорные баки, камни и другие подручные предметы. Полиция снова применила огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Причём, по словам очевидцев, огонь открывается без предупреждения. В целом, по данным ООН, в Мьянме погибли уже не менее 54 человек, в том числе дети, сотни людей задержаны. Мировое сообщество осуждает применение огнестрельного оружия против демонстрантов. Ситуацию в Мьянме сегодня обсудит Совет Безопасности ООН, встреча пройдёт за закрытыми дверьми.

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