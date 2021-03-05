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Разыскиваются очевидцы ДТП на Партизанском проспекте в Минске

05.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разыскиваются очевидцы ДТП на Партизанском проспекте в Минске

Правоохранители ищут свидетелей ДТП в Минске, в результате которого автомобиль совершил наезд на человека. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 13 февраля около 19:35. По данным ГАИ, автомобиль марки «Мерседес» ехал проспекту Партизанскому со стороны площади Ванеева в направлении улицы Васнецова и возле № 34/1 наехал на 28-летнего пешехода. Уточняется, что человек переходил дорогу не по пешеходному переходу, слева направо по ходу движения авто.

ГАИ просят откликнуться очевидцев данного происшествия. Людей, которые что-либо знают об инциденте, просят сообщить по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или позвонить в 102 или по телефону (017) 389-55-55. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.

Фото БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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Правоохранители ищут свидетелей ДТП в Минске, в результате которого автомобиль совершил наезд на человека. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент...
 
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