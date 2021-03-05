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Лукашенко поздравил работников «Белавиа» с 25-летием со дня образования: вы приумножили лучшие традиции гражданской авиации

05.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил работников «Белавиа» с 25-летием со дня образования: вы приумножили лучшие традиции гражданской авиации

Четверть века над Беларусью! 25 лет назад в нашей стране начала свою работу авиакомпания «Белавиа». С праздником коллектив поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил, что компания сохранила и приумножила лучшие традиции гражданской авиации, и сегодня стала настоящим брендом страны.

Сегодня в фирменной ливрее «Белавиа» по всему миру летают больше 30 самолётов – это современный парк воздушных судов, которые соответствуют всем требованиям мировых стандартов. Компания имеет представительства в 17 странах, а в её маршрутной сети около 50 прямых рейсов из городов Беларуси. В прошлом году «Белавиа» стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Первый самолёт этого типа прибыл в страну в декабре, ещё два ожидают в этом году. 

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Четверть века над Беларусью! 25 лет назад в нашей стране начала свою работу авиакомпания «Белавиа». С праздником коллектив поздравил Александр Лукашенко. Президент...
 
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