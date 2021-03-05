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Пять отделений Витебской областной больницы вернулись к доковидному режиму работы

05.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять отделений Витебской областной больницы вернулись к доковидному режиму работы

Беларусь возвращается к доковидному образу жизни: в первую очередь это касается медучреждений. К списку клиник, вышедших из «красных зон», присоединилась Витебская областная.

К привычной работе вернулись пять отделений. В том числе – операционный блок. На время пандемии отложили плановые вмешательства. И вот спустя четыре месяца – снова проводят десятки операций в день. Это челюстно-лицевая хирургия, травматология, микрохирургия глаза. Высокотехнологичная сфера, доступная не во всех больницах области.

К доковидному режиму работы в ближайшие дни вернётся треть отделений областной больницы. Всего в Витебской области половина клиник уже вышла из статуса «красных» зон.

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Беларусь возвращается к доковидному образу жизни: в первую очередь это касается медучреждений. К списку клиник, вышедших из «красных зон», присоединилась...
 
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