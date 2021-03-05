Европейские эксперты положительно оценили работу БелАЭС

Источник материала: ОНТ

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности одобрила предварительный отчёт экспертной оценки белорусской атомной электростанции. Соответствующий документ размещён на сайте Европейской комиссии.

Положительные выводы сделаны по итогам миссии европейских экспертов по ядерной безопасности, которые находились в Беларуси в прошлом месяце с партнёрским обзором национального плана действий по итогам стресс-тестов белорусской АЭС. Исследования белорусская сторона проводила по методологии Евросоюза: оценивались «запасы безопасности», проверка надежности реактора на случай стихийных бедствий, а также техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В итоге, эксперты пришли к выводу, что на станции достигнут прогресс в рассмотрении всех рекомендаций. В европейской группе регуляторов ядерной безопасности отметили отличное сотрудничество со стороны Беларуси со своей организацией. В следующий раз эксперты собираются приехать в Островец в конце весны, после чего будет подготовлен полный отчёт по работе белорусской АЭС.

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