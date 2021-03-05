Лукашенко посещает мотовелозавод

Источник материала: ОНТ

Сделать мотовелозавод образцовым производством. Таково требование Президента, и ради спасения предприятия Александр Лукашенко готов пойти на риск.

Это один из первых заводов, открывшихся после войны. Бренды «Аист» и «Минск» удалось сохранить и после распада СССР. Сейчас они хорошо известны, в том числе, за пределами страны. Что же до внутреннего рынка, то мотовелозавод отвоевал треть в продажах велосипедов и половину в продажах новых мотоциклов. Однако конкуренция в мире высока как никогда, а старые цеха никак не ассоциируются с современным предприятием. Некоторые и вовсе в аварийном состоянии. Да и сама территория в сравнении с компактным заводом огромная – 27 гектаров. Городские власти предлагают передать участок под управление минскому технопарку. Президент не против, но лишь в случае, если на площадку привлекут как можно больше производственников. Что важно – на льготных условиях. Ещё одно требование Президента – постепенная локализация выпуска вело- и мототехники. Массовая закупка китайских комплектующих – не тот путь, по которому намерен лететь «Аист».

Сейчас мотовелозавод арендует площади у банкротящегося «Мотовело». Президент требует уладить юридические нюансы в кратчайшие сроки, чтобы предприятие могло спокойно заниматься собственным развитием. К слову, бизнес-план предполагает наращивание производства в 2,5 раза.

Фото БЕЛТА

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