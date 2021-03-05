ДТП на проспекте Независимости в Минске: столкнулись четыре автомобиля

Источник материала: ОНТ

Авария с участием нескольких машин произошла на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости в Минске. Столкнулись четыре авто. Об этом сообщили в ГАИ.

По предварительным данным, водитель «Форд» ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Филимонова, направляясь к Волгоградской улице. Перестраиваясь, она не уступила дорогу машине марки «Джили». В результате последнюю отнесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями «Киа» и «Вольво». Машины получили механические повреждения.

Пострадавшие ехать в больницу отказались. На месте аварии их осмотрели медики.



По данным ГАИ, в связи с данным ДТП было затруднено движение по проспекту Независимости от улицы Натуралистов в направлении МКАД.

Видео очевидца

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