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Они переборщили с фотошопом! Часть 1. Мы в шоке от шестого фото!

05.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Они переборщили с фотошопом! Часть 1. Мы в шоке от шестого фото!

Мы все хотим нравится и слышать о том, какие мы красивые. Но некоторые в погоне за лайками и восхищенными возгласами переходят всякие границы! 



Милашка, если бы не одно НО...


Она как будто вышла из компьютерной игры


Ожидание и реальность


От такой талии даже море перекосило


И только предательская тень...

Девушки-красавицы


Когда не успела похудеть к лету))

По телевизору/в Instagram

Накачала


Бровист постарался


А муж и так красивый


Какие ножки!


Записываемся на ноготочки!


Борьба за тонкую талию продолжается


Без комментариев


Фото: fishki.net, news.myseldon.com, ridus.ru, nk.org.ua, novosti-n.org, zefirka.net, ilovehobby.club

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Мы все хотим нравится и слышать о том, какие мы красивые. Но некоторые в погоне за лайками и восхищенными возгласами переходят всякие границы!  Милашка, если бы не...
 
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