Они переборщили с фотошопом! Часть 1. Мы в шоке от шестого фото!

Источник материала: ОНТ

Мы все хотим нравится и слышать о том, какие мы красивые. Но некоторые в погоне за лайками и восхищенными возгласами переходят всякие границы!







Милашка, если бы не одно НО...



Она как будто вышла из компьютерной игры



Ожидание и реальность



От такой талии даже море перекосило



И только предательская тень...

Девушки-красавицы



Когда не успела похудеть к лету))

По телевизору/в Instagram

Накачала



Бровист постарался



А муж и так красивый



Какие ножки!



Записываемся на ноготочки!



Борьба за тонкую талию продолжается



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Фото: fishki.net, news.myseldon.com, ridus.ru, nk.org.ua, novosti-n.org, zefirka.net, ilovehobby.club

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