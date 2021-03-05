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Они переборщили с фотошопом! Часть 1. Мы в шоке от шестого фото!
Источник материала: ОНТ
Мы все хотим нравится и слышать о том, какие мы красивые. Но некоторые в погоне за лайками и восхищенными возгласами переходят всякие границы!
Фото: fishki.net, news.myseldon.com, ridus.ru, nk.org.ua, novosti-n.org, zefirka.net, ilovehobby.club
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Мы все хотим нравится и слышать о том, какие мы красивые. Но некоторые в погоне за лайками и восхищенными возгласами переходят всякие границы! Милашка, если бы не...
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