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Ученые: Огромный астероид «Бог Хаоса» пролетит мимо Земли в субботу

05.03.2021 13:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: Огромный астероид «Бог Хаоса» пролетит мимо Земли в субботу

  • 5.03.2021, 13:20
Ученые: Огромный астероид «Бог Хаоса» пролетит мимо Земли в субботу

Астрономы, наблюдающие за астероидом, обнаружили, что его движение значительно ускорилось.

Астероид Апофис (это имя египетского бога хаоса) пролетит мимо Земли, проинформировала НАСА, сообщает Fox News (перевод — lenta.ua).

Астероид № 99942, который имеет ширину более 300 метров, 5 и 6 марта будет виден в телескопы.

Астероид был обнаружен в 2004 году, согласно расчетам он пролетит мимо Земли еще раз в 2029 году и в 2036 году.

Ученые пришли к выводу о возможном приближении астероида к Земле в 2029 году. Они назвали даже дату – 13 апреля. В этот день он может пройти мимо нашей планеты и сетью спутников связи. Самое тревожное в этой ситуации то, что весь полет будет виден невооруженным глазом.

Что касается последующей ситуации в 2068 году, астрономы и ранее не исключали в этот период возможность столкновения планеты с космическим объектом. Новые наблюдения, которые ученые обсудили на виртуальном собрании Американского астрономического общества, говорят о том, что исключить столкновение невозможно.

Чтобы поддерживать тепловое равновесие, астероид постоянно излучает поглощенную им солнечную энергию в виде тепла. Это создает силу, которая заставляет его ускоряться и изменять орбиту.

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Астрономы, наблюдающие за астероидом, обнаружили, что его движение значительно ускорилось.
 
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