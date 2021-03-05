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Ученые: Огромный астероид «Бог Хаоса» пролетит мимо Земли в субботу
Источник материала: Хартия'97
Ученые: Огромный астероид «Бог Хаоса» пролетит мимо Земли в субботу
Астрономы, наблюдающие за астероидом, обнаружили, что его движение значительно ускорилось.
Астероид Апофис (это имя египетского бога хаоса) пролетит мимо Земли, проинформировала НАСА, сообщает Fox News (перевод —
Астероид № 99942, который имеет ширину более 300 метров, 5 и 6 марта будет виден в телескопы.
Астероид был обнаружен в 2004 году, согласно расчетам он пролетит мимо Земли еще раз в 2029 году и в 2036 году.
Ученые пришли к выводу о возможном приближении астероида к Земле в 2029 году. Они назвали даже дату – 13 апреля. В этот день он может пройти мимо нашей планеты и сетью спутников связи. Самое тревожное в этой ситуации то, что весь полет будет виден невооруженным глазом.
Что касается последующей ситуации в 2068 году, астрономы и ранее не исключали в этот период возможность столкновения планеты с космическим объектом. Новые наблюдения, которые ученые обсудили на виртуальном собрании Американского астрономического общества, говорят о том, что исключить столкновение невозможно.
Чтобы поддерживать тепловое равновесие, астероид постоянно излучает поглощенную им солнечную энергию в виде тепла. Это создает силу, которая заставляет его ускоряться и изменять орбиту.
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Астрономы, наблюдающие за астероидом, обнаружили, что его движение значительно ускорилось.
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