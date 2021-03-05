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«Придет время и каждому придется примерить награду по заслугам»
Источник материала: Хартия'97
«Придет время и каждому придется примерить награду по заслугам»
В Минске на Площади Правды появился новый мурал
- Это напоминание о том, что придет время — и каждому придется примерить награду по заслугам, — пишут телеграм-каналу
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В Минске на Площади Правды появился новый мурал
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