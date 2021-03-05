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«Старый аппаратный лис Мясникович нанес неожиданный удар по Лукашенко»

05.03.2021 13:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Старый аппаратный лис Мясникович нанес неожиданный удар по Лукашенко»

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  • 5.03.2021, 12:52
  • 3,066
«Старый аппаратный лис Мясникович нанес неожиданный удар по Лукашенко»
Михаил Мясникович
Фото: bymedia

Опытный чиновник переобулся в воздухе?

Пока Лукашенко рассуждал о перспективах белорусского велосипедостроения (во время сегодняшнего визита на «Мотовело» — ред.), точнее, отверточной сборки (или разборки) китайских комплектующих для последующей отправки их в Россию по бросовым ценам, старый аппаратный лис Мясникович, который как никто умеет переобуваться в полете, с ЕАЭС нанесли удар по выполнению поручения «кормчего» об обязательной доле товаров белорусского производства в торговых сетях, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Дед, иногда стоит читать, что подписываешь... А то вот такие напоминалочки станут часто всплывать. Наш восточный партнер, похоже, решил задействовать потенциал многостороночки, чтобы напомнить патологическому лжецу, страдающему крайне избирательной амнезией, о некоторых обязательствах.

Мэтр, браво! Снимаем шляпу перед лицом финального переобувания. Советская школа. Бюрократический опыт не пропьешь. Жаль, только, что опыт не равно порядочность.

Кстати, перспективы велосипедостроения, как у «шариков» (Минский подшипниковый завод) или у Шарика... В общем, одинаково незавидные. Просто дед еще не придумал, кому отдать лакомый кусок земли под застройку очередными человейниками.

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