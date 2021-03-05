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Строительство «Северного потока-2» отложили до сентября

05.03.2021 13:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Строительство «Северного потока-2» отложили до сентября

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  • 5.03.2021, 12:47
Строительство «Северного потока-2» отложили до сентября

В «Газпроме» столкнулись с бегством европейских партнеров из проекта.

Сроки завершения строительства трубопровода «Северный поток-2» продолжают сдвигаться.

Как сообщает «Интерфакс», оператор проекта - зарегистрированная в Швейцарии «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG - еще на пять месяцев перенесла дату окончания работ в территориальных водах Дании, где остаются не уложенными около 160 км трубы.

В новом уведомлении для Морского управления Дании (DMA) компания сообщает, что планирует вести работы до сентября 2021 года. Два месяца назад крайним сроком в аналогичном документе назывался апрель.

В «Газпроме», столкнувшимся с бегством европейских партнеров - от инженеров до страховщиков - призвали «не заострять внимание на конкретно сроках завершения строительства и запуска проекта».

«Для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно свершим. Ну, потому что эти сроки зависят от многих факторов, большого количества факторов, включая погодные условия и т.д. Так что точных дат нет», - заявил зампред правления монополии Фамил Садыгов.

Тем временем группа из 40 американских сенаторов призвала президента США Джо Байдена «быстро и в полной мере» ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток - 2».

В письме сенаторов от 3 марта, которое цитирует Bloomberg, отмечается, что «строительство проекта продолжается», хотя есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции».

Сенаторы также раскритиковали доклад Госдепартамента, в котором содержался список юридических лиц, участвующих в строительстве «Северного потока - 2», назвав его «полностью неадекватным».

По их мнению, в докладе не были указаны все суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги. В докладе Госдепартамента от 19 февраля были упомянуты судно «Фортуна» и его собственник - компания «КВТ-Рус», против которых на тот момент уже действовали санкции. Сенаторы, среди которых республиканец от штата Техас Тед Круз, призвали Байдена незамедлительно установить все организации, участвующие в проекте, и ввести против них дополнительные меры.

Пока правительство ФРГ обсуждает с администрацией Байдена план спасения газпровода, предлагая варианты от строительства терминалов для американского СПГ до вложений в инфраструктуры Украины, европейские компании продолжают выходить из проекта «Газпрома».

На прошлой недели о разрыве контракта сообщила страховая группа Munich Re - крупнейшая в ФРГ на рынке перестрахования и вторая по объему первичных страховых сделок.

Ранее страховать проект отказалась швейцарская Zurich Insurance Group. 3 января стало известно, что от участия в Nord Stream 2 отказалась норвежская сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL).

Спустя 10 дней из проекта вышла датская инжиниринговая корпорация Ramboll.

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В «Газпроме» столкнулись с бегством европейских партнеров из проекта.
 
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