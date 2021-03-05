Источник материала: Хартия'97

Свежий президентский рейтинг в Украине: Порошенко приблизился к Зеленскому 4 5.03.2021, 12:43

Как проголосовали бы украинцы на выборах главы государства?

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», на президентских выборах Владимира Зеленского готовы поддержать 22,5% украинцев. В конце февраля это число составляло 23,1%, сообщает nv.ua .

Данные опроса показали, что за пятого президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 14,6% (в конце февраля — 14,4%).

Лидер ОПЗЖ Юрий Бойко получил 11,6% поддержки (в феврале — 11,3%).

За лидера Батькивщины Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11,1% опрошенных (в конце февраля 10,6%).

Игоря Смешко поддерживают 8,0%, Владимира Гройсмана — 6,6%, Евгения Мураева — 4,6%, Олега Ляшко — 4,4%, Дмитрия Разумкова — 4,2%, Арсения Яценюка — 2,9%, Виталия Кличко — 1,7%, Олега Тягнибока — 1,5%, Киру Рудык — 0,3%.

Опрос проводился 2−3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Опрос группы Рейтинг, который проводился 22−23 февраля показал, что за Зеленского готовы отдать голоса 23,1% респондентов. За пятого президента Петра Порошенко проголосовали бы 14,4%, за лидера ОПЗЖ Юрия Бойко — 11,3%, за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко — 10,9%.

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