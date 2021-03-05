ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бизнесмена, на машину которого напали каратели, осудили на 10 лет колонии

05.03.2021 13:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Бизнесмена, на машину которого напали каратели, осудили на 10 лет колонии

  • 5.03.2021, 12:38
  • 1,098
Бизнесмена, на машину которого напали каратели, осудили на 10 лет колонии
Александр Троцкий

Лукашисты ответят за очередное преступление против белорусского гражданина.

45-летнему бизнесмену Александру Троцкому сегодня вынесли обвинительный приговор, сообщает tut.by.

Во время протестов в августе прошлого года его Skoda Kodiaq остановили «люди с оружием, в балаклавах, темной одежде», они потребовали выйти и открыть багажник. По словам водителя, он опасался за свою жизнь и это не сделал, в ответ на мужчину наставили оружие. Троцкий испугался и тронулся с места, пытаясь уехать. В этот момент на капоте у него оказался сотрудник ГАИ. Сегодня Минский городской суд приговорил водителя к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Напомним, дело в Минском городском суде рассматривал судья Сергей Хрипач. Сторону обвинения представлял гособвинитель Антон Тюменцев, сторону защиты — адвокат Евгений Маслов.

Обвиняемый вину не признал и просил его оправдать.

Во время прений прокурор сообщил, что «вина Троцкого доказана», и запросил для него наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием срока в колонии усиленного режима.

В свою очередь защитник обвиняемого сделал акцент на существенных противоречиях в показаниях потерпевшего и свидетелей, которые они давали во время предварительного следствия, отметил, их слова расходятся с данными, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения. Адвокат считает, что доказательств вины его подзащитного нет, а потому попросил оправдать его.

Сегодня Минский городской суд вынес вердикт: Александра Троцкого признали виновным по всем предъявленным статьям и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, он должен выплатить «пострадавшему» инспектору ГАИ 10 тысяч рублей компенсации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашисты ответят за очередное преступление против белорусского гражданина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко нашел в Мотовело «золотое дно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by