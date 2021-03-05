ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые обнаружили недалеко от Солнца необычную землеподобную планету, сохранившую свою атмосферу

05.03.2021 13:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили недалеко от Солнца необычную землеподобную планету, сохранившую свою атмосферу

  • 5.03.2021, 12:27
  • 3,762
Ученые обнаружили недалеко от Солнца необычную землеподобную планету, сохранившую свою атмосферу
Взгляд художника: реки лавы текут на раскаленной поверхности Gliese 486 b / ©RenderArea

Уникальная экзопланета поможет исследовать атмосферы других миров.

Экзопланета Gliese 486 b может стать невероятной удачей для науки. Она лишь немногим крупнее Земли: в 1,3 раза больше в диаметре и в 2,8 раза — по массе. Gliese 486 b вращается вокруг красного карлика по очень короткой орбите, делая полный оборот менее чем за 1,5 земных суток, и от нас находится не слишком далеко, в 26,8 светового года. Это делает ее третьей по удаленности «транзитирующей» планетой, регулярно проходящей между нами и своей звездой, и первой — для звезд с установленной массой, пишет Naked science.

Gliese 486 b была открыта международной командой ученых во главе с Трифоном Трифоновым (Trifon Trifonov) из Института астрономии Общества Макса Планка. В статье, опубликованной в журнале Science, ученые пишут о находке и дают первое описание экзопланеты, отмечая, что она не только имеет твердую поверхность, но и окружена атмосферой, которая может оказаться доступной для изучения нашими телескопами. Каждая такая возможность пока остается уникальной.

Авторы использовали данные космических телескопов Kepler и TESS. Они проанализировали наблюдения примерно 350 красных карликов — небольших и тусклых звезд, которые считаются самыми распространенными в Галактике. В ходе этой работы ученые обнаружили уникальную экзопланету Gliese 486 b. В отличие от большинства таких миров, температура на ней составляет всего 430 °С, что позволяет существовать твердой поверхности. Судя по всему, состав планеты близок к составу Земли и Венеры.

Благодаря своей достаточно мощной гравитации Gliese 486 b, по-видимому, сохранила атмосферу, хотя большинство подобных планет у красных карликов теряют ее в пору молодости материнской звезды, когда та проявляет весьма высокую активность. При этом расположена Gliese 486 b близко и чрезвычайно удобно для наблюдений.

Астрономы ожидают, что готовящиеся к запуску новые телескопы James Webb и ELT смогут изучить атмосферу экзопланеты напрямую и позволят выяснить состав. Такая возможность остается большой редкостью, особенно если речь идет не о газовых гигантах, а о планетах с твердой поверхностью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальная экзопланета поможет исследовать атмосферы других миров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко вручил в Минске ордена и знаки отличия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by