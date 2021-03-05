NASA засняло очередного пылевого дьявола на Марсе

Источник материала: Onliner

На Марсе регулярно образуются пылевые вихри. В анлоязычной разговорной речи их называют пылевыми дьяволами. Фотографией такого одинокого вихря, заснятого объективом Марсианского разведывательного спутника (MRO), поделился Университет Аризоны, который разрабатывал камеру высокого разрешения с телескопом-рефлектором для спутника.

«Хотя основная цель этого наблюдения за дюнами в кратере к северу от кратера Антониади — отслеживать изменения с течением времени, камера HiRISE часто ловит природу в действии. В данном случае это четко очерченный пересекающий дюны пылевой дьявол, который оставляет на своем пути более темный след подповерхностного материала», — говорится в описании под фотографией на сайте университета.

Ученым поступает огромный массив снимков с камеры. Конкретно этот был сделан 30 января 2020 года.









Пылевые вихри довольно часто попадают в объективы марсоходов и орбитальных аппаратов. Впервые такой засняли в рамках программы «Викинг» в 1970-х годах. На Марсе такие дьяволы порой оказываются в 50 раз шире и в 10 раз выше по сравнению с земными.

Иногда они несут угрозу для марсоходов, а порой оказывают им добрую услугу. В свое время пылевые вихри очистили солнечные панели «Спирита» и «Оппортьюнити», после чего они начали получать больше энергии.



