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В Глубокском районе столкнулись два автопоезда, погиб один из водителей

05.03.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В СК сообщили о том, что в настоящий момент следователи работают на месте серьезного ДТП в Глубокском районе. Столкнулись два автопоезда, следовавших во встречных направлениях, один из водителей погиб.

— По предварительным данным, сегодня утром на автодороге Р45 (Полоцк — Глубокое — граница Литвы) грузовой автомобиль DAF в сцепке с полуприцепом двигался по территории Глубокского района. Вблизи деревни Плиса водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN в сцепке с полуприцепом. В результате ДТП 60-летний водитель DAF погиб на месте происшествия, — рассказали в Следственном комитете.

В Глубокском районе столкнулись два автопоезда, погиб один из водителей

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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В СК сообщили о том, что в настоящий момент следователи работают на месте серьезного ДТП в Глубокском районе. Столкнулись два автопоезда, следовавших во встречных...
 
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