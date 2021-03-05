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В Глубокском районе столкнулись два автопоезда, погиб один из водителей
Источник материала: Onliner
В СК сообщили о том, что в настоящий момент следователи работают на месте серьезного ДТП в Глубокском районе. Столкнулись два автопоезда, следовавших во встречных направлениях, один из водителей погиб.
— По предварительным данным, сегодня утром на автодороге Р45 (Полоцк — Глубокое — граница Литвы) грузовой автомобиль DAF в сцепке с полуприцепом двигался по территории Глубокского района. Вблизи деревни Плиса водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN в сцепке с полуприцепом. В результате ДТП 60-летний водитель DAF погиб на месте происшествия, — рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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В СК сообщили о том, что в настоящий момент следователи работают на месте серьезного ДТП в Глубокском районе. Столкнулись два автопоезда, следовавших во встречных...
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