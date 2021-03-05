Ducati рассказала о новинках на белорусском рынке

Источник материала: Onliner

Белорусское представительство Ducati готовится к началу сезона. Источники в импортере рассказали Onliner, какие новинки смогут купить поклонники итальянского мотор-бренда в этом году.





На белорусский рынок выходит четвертое поколение Multistrada. Стильный тур-эндуро оснащен двигателем V4 Granturismo мощностью 170 л. с. Новая система Ducati Connect позволяет подключать телефон к мотоциклу. При этом для управления различными операциями используется джойстик на рукоятке. Новый Multistrada V4 — первый в мире мотоцикл, оснащенный системой радаров, установленных спереди и сзади. Это позволило установить такие вспомогательные системы, как адаптивный круиз-контроль и система контроля слепых зон. У байка четыре режима движения, четыре режима нагрузки и более 400 комбинаций параметров для полуактивной подвески.





Еще в Минск скоро приедет новый Panigale V4 SP. Этот 214-сильный спортбайк уже «из коробки» готов для выезда на трек за новыми рекордами. А вот по дорогам общего пользования на топовой «Гале» ездить не так уж просто. Даже на первой передаче можно случайно вырываться за рамки действующих ПДД. Новый Panigale V4 SP также отличается тем, что в нем используются компоненты от модели Superleggera V4, например, легкие 5-спицевые колеса из карбона, эксклюзивные передние тормозные суппорты Brembo Stylema R® и передний тормозной насос Brembo с системой Multiple Click (MCS) и устройством «дистанционной регулировки».





Также на рынок выйдут обновленные Scrambler Nightshift (фото выше) и Streetfighter (фото ниже). Последний представляет собой Panigale V4 без обтекателей, с немного дефорсированным двигателем, нормальным широким рулем (вместо клипонов) и сухим весом 178 кг. В общем, прямой конкурент BMW S1000R.





Смогут белорусы официально купить и SuperSport 2021 модельного года. Новинка получила стилистику, напоминающую Panigale V4 и некоторые технические доработки. Теперь модель отвечает стандарту Euro 5. Новинка получила обтекатели с «жабрами» по бокам. Изменилась форма дизайнообразующих элементов и внизу. Теперь пластик закрывает выпускной тракт до самого глушителя. Раньше он был почти целиком открыт. В движение Ducati SuperSport 950 приводит 937-кубовый мотор Testastretta с V-образным расположением двух цилиндров (угол перекрытия клапанов — 11 градусов). Этот же двигатель ставился на предшественника.





В этом году Ducati обновляет линейку XDiavel и представляет две новые модификации 2021 модельного года — XDiavel Dark и XDiavel Black Star. Байк 2021 года отличается низко расположенным сиденьем и усовершенствованными подножками, благодаря чему обеспечивается комфортная свободная посадка. Всевозможные регулировки и обширный выбор аксессуаров позволяют любому мотоциклисту адаптировать мотоцикл к своим анатомическим особенностям и стилю вождения.





Вся модели линейки XDiavel 2021 оснащаются двухцилиндровым двигателем Ducati Testastretta DVT 1262. Мощность мотора составляет 160 л. с. при 9500 об./мин, а максимальный крутящий момент — 128 Н·м при 5000 об./мин.

Стоят мотоциклы Ducati недешево. Наиболее доступный — Scrambler за 11,5 тыс. долларов по курсу. А за супербайк Panigale V4 SP придется отдать почти полсотни тысяч долларов по курсу.