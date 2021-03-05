Источник материала: UDF



Так выглядит производство на «Мотовело» сегодня. Фото: president.gov.by

«Вносите предложения, не затягивая, - сказал Лукашенко. - Если мы хотим чего-то, надо начинать уже сегодня».

president.gov.by . «В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство», - приводит слова политика сайт

«Вопрос номер один для тебя - не только восстановление производства и его удвоение, а локализация, - сказал политик обращаясь к директору мотовелозавода Николаю Ладутько. - Сборочное производство - это хорошо. Съездил в Китай, в Россию, Европу, привез запчасти, свернул, скрутил, все хорошо. Нет, мы должны делать сами».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вместо велосипедов – электромобили. На «Мотовело» начнут выпуск суперсовременной техники «Мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке», - потребовал Лукашенко.

Политику был предложен вариант решения проблемных вопросов, связанных с накопившимися долговыми обязательствами ОАО «Мотовело» и его ликвидацией.в целом план одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа. При этом он потребовал действовать оперативно, не теряя времени, чтобы начать ремонтные, восстановительные работы на территории «Мотовело» при наступлении благоприятной погоды.Линейку продукции, по его словам, следует расширять, в том числе путем производства электромобилей, так как это наиболее экологичный вид транспорта.Лукашенко также сделал акцент на том, что важно увеличивать локализацию, организовывать собственное производство деталей и комплектующих.«Надо перспективное производство (по выпуску мотовелотехники. - Прим.) развивать и к концу пятилетки довести его до идеального состояния», - подытожил Лукашенко.