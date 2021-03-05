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Вместо велосипедов – электромобили. На «Мотовело» начнут выпуск суперсовременной техники
Источник материала: UDF
Так выглядит производство на «Мотовело» сегодня. Фото: president.gov.by
Политику был предложен вариант решения проблемных вопросов, связанных с накопившимися долговыми обязательствами ОАО «Мотовело» и его ликвидацией.
Александр Лукашенко в целом план одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа. При этом он потребовал действовать оперативно, не теряя времени, чтобы начать ремонтные, восстановительные работы на территории «Мотовело» при наступлении благоприятной погоды.
«Вносите предложения, не затягивая, - сказал Лукашенко. - Если мы хотим чего-то, надо начинать уже сегодня».
«В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство», - приводит слова политика сайт
Линейку продукции, по его словам, следует расширять, в том числе путем производства электромобилей, так как это наиболее экологичный вид транспорта.
Лукашенко также сделал акцент на том, что важно увеличивать локализацию, организовывать собственное производство деталей и комплектующих.
«Вопрос номер один для тебя - не только восстановление производства и его удвоение, а локализация, - сказал политик обращаясь к директору мотовелозавода Николаю Ладутько. - Сборочное производство - это хорошо. Съездил в Китай, в Россию, Европу, привез запчасти, свернул, скрутил, все хорошо. Нет, мы должны делать сами».
«Надо перспективное производство (по выпуску мотовелотехники. - Прим.) развивать и к концу пятилетки довести его до идеального состояния», - подытожил Лукашенко.
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«Мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке», - потребовал Лукашенко.
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