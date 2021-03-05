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«Это золотое дно»: Лукашенко потребовал сохранить завод «Мотовело»
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
«Надо сделать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство», — цитирует политика сайт
По его словам, важна и ориентация на экспорт продукции:
«Пожалуйста, арендуйте и продавайте продукцию на экспорт. И тут, в центре Минска, с удовольствием придут люди и будут работать».
Александр Лукашенко анонсировал указ, где пропишут «те или иные льготы» и определят четкие условия для тех, кто будет в дальнейшем работать на этой площадке.
Ему предложили вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам ОАО «Мотовело» и связанным с его ликвидацией. Лукашенко в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа.
«В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство», — подчеркнул он.
Он также пообещал посетить «Мотовело» в декабре с ревизией данных сегодня поручений.
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«Надо сделать по-государственному, по-народному», - сказал политик.
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