Лукашенко отправил в отставку своего помощника Игоря Евсеева, который в 2010 году разгонял Площадь

Источник материала: Салiдарнасць

Евсеев был инспектором по Минской области. Причины отставки не называются.

На сайте пресс-службы Лукашенко лишь сказано : «В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь Игорь Евсеев освобожден от должности помощника Президента — инспектора по Минской области. Соответствующий Указ № 82 Глава государства подписал 5 марта».





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В 2010 году Игорь Евсеев, тогдашний начальник милиции общественной безопасности Мингорисполкома, был одним из руководителей разгона площади-2010. После этого попал под санкции Евросоюза, руководил милицией в Минске и Витебске. В 2017 году он был назначен помощником Лукашенко в Минской области.

Принимал ли Евсеев какое-либо участие в разгонах акций в 2020 году, неизвестно.