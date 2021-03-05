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Лукашенко отправил в отставку своего помощника Игоря Евсеева, который в 2010 году разгонял Площадь
05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Евсеев был инспектором по Минской области. Причины отставки не называются.
На сайте пресс-службы Лукашенко лишь
Фото TUT.BY
В 2010 году Игорь Евсеев, тогдашний начальник милиции общественной безопасности Мингорисполкома, был одним из руководителей разгона площади-2010. После этого попал под санкции Евросоюза, руководил милицией в Минске и Витебске. В 2017 году он был назначен помощником Лукашенко в Минской области.
Принимал ли Евсеев какое-либо участие в разгонах акций в 2020 году, неизвестно.
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Евсеев был инспектором по Минской области. Причины отставки не называются.
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