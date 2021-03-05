﻿ Лукашенко отправил в отставку своего помощника Игоря Евсеева, который в 2010 году разгонял Площадь. 21.by
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Лукашенко отправил в отставку своего помощника Игоря Евсеева, который в 2010 году разгонял Площадь

05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Евсеев был инспектором по Минской области. Причины отставки не называются.

На сайте пресс-службы Лукашенко лишь сказано: «В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь Игорь Евсеев освобожден от должности помощника Президента  — инспектора по Минской области. Соответствующий Указ № 82 Глава государства подписал 5 марта».

Лукашенко отправил в отставку своего помощника Игоря Евсеева, который в 2010 году разгонял Площадь

Фото TUT.BY

В 2010 году Игорь Евсеев, тогдашний начальник милиции общественной безопасности Мингорисполкома, был одним из руководителей разгона площади-2010. После этого попал под санкции Евросоюза, руководил милицией в Минске и Витебске. В 2017 году он был назначен помощником Лукашенко в Минской области.

Принимал ли Евсеев какое-либо участие в разгонах акций в 2020 году, неизвестно.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Евсеев был инспектором по Минской области. Причины отставки не называются.
 
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