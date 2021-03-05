Виктория Азаренко: на разминке я почувствовала острую боль и очень волновалась













"Утром болела спина, а потом стало легче. Но на разминке я почувствовала острую боль и очень волновалась. Если честно, я должна поблагодарить зрителей. При пустом стадионе было бы очень трудно. Но я старалась изо всех сил. Старалась сосредоточиться на том, что могу сделать, и не думать ни о чем другом, пыталась найти решения и использовать любую возможность играть. Еще раз спасибо зрителям, что помогли мне это преодолеть.





Я нервничала, потому что не знала, как действовать в такой ситуации. Я просто играла розыгрыш за розыгрышем и не думала о счете, сколько продлится матч, будет два или три сета. Я очень горжусь тем, как справилась психологически", цитирует спортсменку twitter.com/TennisChannel.







