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Виктория Азаренко: на разминке я почувствовала острую боль и очень волновалась

05.03.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Виктория Азаренко прокомментировала свое состояние в матче против Элины Свитолиной (6:2, 6:4).




"Утром болела спина, а потом стало легче. Но на разминке я почувствовала острую боль и очень волновалась. Если честно, я должна поблагодарить зрителей. При пустом стадионе было бы очень трудно. Но я старалась изо всех сил. Старалась сосредоточиться на том, что могу сделать, и не думать ни о чем другом, пыталась найти решения и использовать любую возможность играть. Еще раз спасибо зрителям, что помогли мне это преодолеть.

Я нервничала, потому что не знала, как действовать в такой ситуации. Я просто играла розыгрыш за розыгрышем и не думала о счете, сколько продлится матч, будет два или три сета. Я очень горжусь тем, как справилась психологически", цитирует спортсменку twitter.com/TennisChannel.
 
 
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Белоруска Виктория Азаренко прокомментировала свое состояние в матче против Элины Свитолиной (6:2, 6:4).
 
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