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Правозащитница: Каждый дворовый чатик может стать "экстремистским формированием"
Источник материала: Партизан
В Беларуси готовятся поправки в Уголовный кодекс, которые могут дать еще больше свободы репрессивной машине.
О новом законе об экстремизме в программе «
Любое инакомыслие в стране скоро может быть приравнено к экстремизму. Согласно проекту закона, власти смогут парализовать деятельность любой группы людей – от сообщества соседей до крупного СМИ.
«Мне кажется, им все равно и на международные стандарты, и на то, что они ограничивают и свободу слова, и свободу ассоциаций, и свободу мирных собраний в этом законе. Они на это совсем не смотрят.
Вряд ли на это будет смотреть и Конституционный суд, если будет рассматривать эти предложения. Но при этом они хотят легализовать то, что они уже формально делают. Приходят к людям по любому поводу, забирают их деньги, забирают их технику. По закону это разрешат», – поясняет правозащитница.
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В Беларуси готовятся поправки в Уголовный кодекс, которые могут дать еще больше свободы репрессивной машине.
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