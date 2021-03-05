Размова » на телеканале Белсат рассказывает правозащитница Human Constanta Анастасия Лойко. О новом законе об экстремизме в программе «» на телеканале Белсат рассказывает правозащитница Human Constanta





Любое инакомыслие в стране скоро может быть приравнено к экстремизму. Согласно проекту закона, власти смогут парализовать деятельность любой группы людей – от сообщества соседей до крупного СМИ.





«Мне кажется, им все равно и на международные стандарты, и на то, что они ограничивают и свободу слова, и свободу ассоциаций, и свободу мирных собраний в этом законе. Они на это совсем не смотрят.





Вряд ли на это будет смотреть и Конституционный суд, если будет рассматривать эти предложения. Но при этом они хотят легализовать то, что они уже формально делают. Приходят к людям по любому поводу, забирают их деньги, забирают их технику. По закону это разрешат», – поясняет правозащитница.















