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Лучше не дышать: где в Беларуси самый грязный воздух

05.03.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно исследованию самый грязный воздух — в четырех районах страны: Брестском, Гомельском, Гродненском и Минском.

Совместное исследование организаций «Экодом», «Арника» (Чехия) и World from Space (Чехия) основано на данных спутниковых снимков Copernicus Sentinel 5p и других данных о загрязнении воздуха и контроле его качества, полученных от Службы мониторинга атмосферы Copernicus. 

Замеры производились ежедневно с октября 2017 по август 2019 года.

Согласно анализу, показатели концентрации исследуемых загрязняющих веществ на территории Беларуси в целом низкие. Однако есть локальные горячие точки, где уровни загрязнения могут быть значительно выше, превышать норматив, указанный ВОЗ.



Мониторинг отмечал как антропогенные, так и природные загрязнители. В ходе исследования проанализировано наличие:

- Диоксида азота (NO2). Основные источники загрязнения — автомобильные выхлопы, угольные электростанции, переработка нефти и металлов, производство стали и чугуна. 

По данным ВОЗ, повышенный уровень диоксида азота может привести к респираторным инфекциям и ухудшению функции легких, а также обострению симптомов бронхита и астмы. 

- Окиси углерода (CO). Образуется из-за потребления ископаемого топлива, сжигания отходов, пожаров, сжигания биомассы. Наиболее подвержены воздействию газа: мозг, сердечно-сосудистая система, скелетные мышцы и развивающийся плод.

- Диоксида серы (SO2). Вырабатывается от угольных электростанций, промышленный процессов, отопления. Вещество может влиять на дыхательную систему и функционирование легких, а также вызывать раздражение глаз.
Формальдегида (HCHO). 

Продукт нефтехимических промышленных источников, промышленных процессов, отопления. Является канцерогеном, поэтому постоянный контакт с ним повышает риск заболевания раком.

- Твердых частиц. Источники — строительная деятельность, транспорт, домашнее отопление, промышленные процессы, электростанции. 

Частицы обладают токсическим и генотоксическим действием, которые повышают риски заболевания раком, влияют на структуру и целостность эндоэпителиальных клеток, увеличивают вероятность тромбоза сосудов, а также свертываемость крови и риск инсульта, инфаркта миокарда и атеросклероза.

С точки зрения экологии в городах, следует сосредоточить внимание на четырех основных районах: Брестском, Гомельском, Гродненском и Минском, в которых общая концентрация загрязняющих веществ выше, чем в других частях страны. 

Обычно здесь низкие уровни SO2 и формальдегида, которым загрязнен воздух в Новополоцке. Значительное загрязнение диоксидом азота и твердыми частицами, происходящее из Польши, можно обнаружить и на юго-западе Беларуси, особенно в зимние месяцы. 

Ознакомиться с исследованием целиком можно тут. (pdf)
 
 
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Согласно исследованию самый грязный воздух — в четырех районах страны: Брестском, Гомельском, Гродненском и Минском.
 
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