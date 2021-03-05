Лучше не дышать: где в Беларуси самый грязный воздух

Совместное исследование организаций «Экодом», «Арника» (Чехия) и World from Space (Чехия) основано на данных спутниковых снимков Copernicus Sentinel 5p и других данных о загрязнении воздуха и контроле его качества, полученных от Службы мониторинга атмосферы Copernicus.





Замеры производились ежедневно с октября 2017 по август 2019 года.





Согласно анализу, показатели концентрации исследуемых загрязняющих веществ на территории Беларуси в целом низкие. Однако есть локальные горячие точки, где уровни загрязнения могут быть значительно выше, превышать норматив, указанный ВОЗ.













Мониторинг отмечал как антропогенные, так и природные загрязнители. В ходе исследования проанализировано наличие:





- Диоксида азота (NO2). Основные источники загрязнения — автомобильные выхлопы, угольные электростанции, переработка нефти и металлов, производство стали и чугуна.





По данным ВОЗ, повышенный уровень диоксида азота может привести к респираторным инфекциям и ухудшению функции легких, а также обострению симптомов бронхита и астмы.





- Окиси углерода (CO). Образуется из-за потребления ископаемого топлива, сжигания отходов, пожаров, сжигания биомассы. Наиболее подвержены воздействию газа: мозг, сердечно-сосудистая система, скелетные мышцы и развивающийся плод.





- Диоксида серы (SO2). Вырабатывается от угольных электростанций, промышленный процессов, отопления. Вещество может влиять на дыхательную систему и функционирование легких, а также вызывать раздражение глаз.

Формальдегида (HCHO).





Продукт нефтехимических промышленных источников, промышленных процессов, отопления. Является канцерогеном, поэтому постоянный контакт с ним повышает риск заболевания раком.





- Твердых частиц. Источники — строительная деятельность, транспорт, домашнее отопление, промышленные процессы, электростанции.





Частицы обладают токсическим и генотоксическим действием, которые повышают риски заболевания раком, влияют на структуру и целостность эндоэпителиальных клеток, увеличивают вероятность тромбоза сосудов, а также свертываемость крови и риск инсульта, инфаркта миокарда и атеросклероза.





С точки зрения экологии в городах, следует сосредоточить внимание на четырех основных районах: Брестском, Гомельском, Гродненском и Минском, в которых общая концентрация загрязняющих веществ выше, чем в других частях страны.





Обычно здесь низкие уровни SO2 и формальдегида, которым загрязнен воздух в Новополоцке. Значительное загрязнение диоксидом азота и твердыми частицами, происходящее из Польши, можно обнаружить и на юго-западе Беларуси, особенно в зимние месяцы.



