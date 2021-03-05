Названа официальная цена Xiaomi Redmi Note 10 в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Вчера, четвертого марта, Xiaomi официально представила новые потенциально хитовые смартфоны серии Redmi Note 10. А сегодня стало известно, сколько в Беларуси будет стоит один из этих гаджетов.





На сайте одного из фирменных магазинов бренда (mi.by), а также на сайте оператора А1 появились страницы с описанием Redmi Note 10, а также условий его покупки. Называется и цена.

Так, в А1 пишут: с 5 по 11 марта можно оформить предзаказ и получить выгоду «до 50 рублей»: в таком случае модель на 64 ГБ будет стоить 579 рублей, а на 128 ГБ — 649 рублей. Вместе с тем на mi.by приводится обычная цена модификации с 64 ГБ памяти: 629 рублей. Можно сделать вывод, что без скидок ее будут продавать за 699 рублей.

Напомним: устройство получило экран на 6,43 дюйма с AMOLED-матрицей (Full HD+), процессор Qualcomm Snapdragon 678, 4 ГБ оперативной памяти, батарею на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, а также основную камеру с модулями разрешением в 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Фронтальный датчик — 13 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу на боковой грани, есть возможность установки двух SIM-карт и карты памяти microSD. А еще корпус защищен от попадания влаги по стандарту IP53.