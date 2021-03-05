Бетон на потолке - в первозданном виде. Показываем, как дизайнер сделала «трешку» для себя

Источник материала: Tut.by

Эту квартиру дизайнер Юлия Мурыгина проектировала для себя и своей семьи. Ей самой, например, хотелось минимализма и ярких цветовых акцентов, а мужу — раздельные кухню и гостиную. Что получилось — рассказывает CityDog.by .





Планировка

— Основными критериями при выборе квартиры были свободная планировка, высокий этаж и достаточная площадь для размещения двух спален. Также муж хотел кухню и гостиную сделать раздельными — в прошлой квартире эти две зоны были объединены, а для нашего образа жизни это не самое подходящее решение, — рассказывает Юлия.

В результате выбор пал на квартиру, которая находится на 18-м этаже монолитного 23-этажного дома в новом квартале Новой Боровой. Общая площадь помещения — 84 «квадарата», 8 из которых занимает застекленная лоджия с двумя выходами: из спальни и гостиной.





После создания планировки в квартире появились раздельные кухня и гостиная, спальня, детская для мальчика 11 лет и отдельная гардеробная комната. Удобно для всех членов семьи — в том числе для собаки Зары.





По словам Юлии, перегородки между помещениями возводили из кирпича. В некоторых местах его оставили открытым и покрасили в белый.

Прихожая и гардеробная

— Двери мы делали под заказ у белорусского производителя — шпон подбирали под фактуру и цвет паркетной доски, — рассказывает Юлия. — Пластиковые подоконники заменили на новые из акрилового камня, стандартные радиаторы — на трубчатые.













Гостиная

— Гостиная — мое любимое место в квартире, — говорит хозяйка. — Мне нравится, что и в комнате, и на лоджии большие окна в пол — благодаря этому открывается красивый вид из окна и чувствуется больше воздуха и пространства.













— В работе над проектом было много сложностей, связанных с решением оставить бетонное перекрытие на потолке в первозданном виде, а также с дверями в моноблоке до потолка. Немало электромонтажных работ проводилось для установки системы «Умного дома».









— Свет на потолке распределяется по трековой магнитной системе, благодаря которой удалось избежать открытой проводки и штроб в перекрытии, — добавляет Юлия. — Декоративный свет дополняет эту минималистичную композицию своей лаконичностью и легким дизайном.





Спальня и детская

В каждой комнате есть свой цветовой акцент — при этом основой можно считать сочетание цвета натурального дуба и белых стен.









— Мне хотелось минимализма, но с акцентом на сочных цветах и картинах, которые покупались в процессе подготовки проекта именно под эту квартиру: например, большая круглая картина Вероники Рокашевич над изголовьем кровати или картина Павла Омелюсика в гостиной.





В прихожей и на кухне — работы Тани Паршуто. Еще одна круглая картина Вероники Рокашевич смотрит на гостиную. А в детской — работа Надежды Недашковской. Все работы — оригиналы, и куплены напрямую у художников.

Санузел

Столешницы с раковиной в ванной и на кухне выполнены под заказ из акрилового камня. Белая плитка сделана под бетон, черная — под мрамор. Также на кухне есть необычная и очень актуальная сейчас плитка на кухне с фактурой тераццо.





Кухня

Шкафы и корпусную мебель для проекта делали на заказ по эскизам Юлии. Мягкая мебель и кровати — белорусского производителя. Стол и стулья на кухне — итальянского бренда.









Есть в проекте и привычные IKEA и JYSK: например, зеркало в санузле, панель на стене в детской, настольный светильник, крючки в прихожей.









Благодаря ярким цветовым акцентам интерьер выглядит интересно и уютно, но при этом глаза не устают, так как основа проекта — спокойные, приглушенные оттенки серого, белого, коричневого.

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