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Моряк спас четырех кошек с тонущего корабля на своей спине

05.03.2021 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судно с восемью моряками и четырьмя кошками на борту загорелось и начало тонуть у берегов острова Ко Данг в Таиланде. Люди прыгнули в воду, где их подобрало рыболовное судно, однако животные остались на корабле, сообщает Reuters.

На следующий день к загоревшемуся судну прибыли моряки ВМС, которые должны были проверить, не произошел ли на месте крушения разлив горючего. Когда один из военных приблизил изображение корабля с помощью камер, он увидел, что там еще остались пассажиры — котики.


Фото: Reuters

Времени на раздумья у моряков не было — корабль горел и скоро мог пойти ко дну. 23-летний моряк Татсафон Сайи сразу же надел спасательный жилет и поплыл на помощь кошкам. К счастью, они сидели далеко от огня, поэтому не пострадали. Татсафон доплыл до судна, посадил кота на спину, а обратно его с помощью троса притянули сослуживцы — и так 4 раза.

Пушистых моряков Татсафон по очереди переправил в безопасное место на своей спине.



Сейчас все 4 кошки находятся в безопасности в командном пункте ВМС на острове Ко Липе.


 
 
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