МИД Литвы о запросе Минска на экстрадицию Тихановской: скорее ад замерзнет

Литва не намерена удовлетворять запрос Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.



Фото пресс-службы Светланы Тихановской

«Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы, — отметил Ландсбергис. — Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму из-за своей борьбы за демократию, за свободу слова или религии».

«И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — добавил глава МИД Литвы.

5 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила в адрес литовских коллег просьбу о выдаче Светланы Тихановской «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

Кроме того, Генеральная прокуратура направила уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской в Гомельский областной суд.

«Согласно материалам дела обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов, — заявили в Генпрокуратуре. — После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного».

2 марта Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. В материале на сайте СК не назывались фамилии, но, скорее всего, речь шла об Александре Шабалине, Татьяне Каневской, Юрии Власове и Дмитрии Ивашкове. Трое были задержаны еще до выборов 9 августа, Ивашков — в сентябре.

По версии Следственного комитета, обвиняемые с участием Тихановской обсуждали «план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

«Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления», — считает следствие.

По результатам расследования четверым лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) и ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тихановская в настоящее время объявлена в розыск.

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина вскоре после опубликования сообщения СК сообщила журналистам: «За время предвыборной кампании и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры, но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов».

«На опубликованном видео (вместе с сообщением СК опубликовал видеоролик под названием «Встреча Светланы Тихановской с доверенными лицами», представляющий собой ряд склеенных фрагментов, которые были сняты, вероятно, скрытой камерой или камерой наблюдения. — БелаПАН) видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы», — отметила Красулина.