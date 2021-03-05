Ответ бизнес-союза Министерству по налогам и сборам о зарплатах в конвертах: перед тем как бороться, нужно разобраться в причинах

Источник материала: Onliner

В ответ на предложение МНС бизнес-союзам объединить усилия в борьбе с выплатой заработной платы в конвертах Республиканский союз промышленников и предпринимателей поддержал идею законопослушности. Но также предложил поговорить и о чрезмерной налоговой нагрузке.

В РСПП считают, что больше половины выплат в конвертах базируется на чрезмерной налоговой нагрузке в очень сложных экономических условиях, особенно пандемии, политического кризиса и недальновидных и агрессивных заявлений относительно частного бизнеса.

«Несомненно, присутствует некоторый субъективный фактор у потенциальных нарушителей — уклоняющихся по ряду личных причин или особенностей характера и воспитания, но необходимо признать и наличие достаточно серьезных объективных причин, которыми обусловлены подобные явления», — говорится в их письме .

По данным национальной статистики, уже в 2018 году валовая добавленная стоимость по промышленности составила 31,7 млрд рублей, направлено средств на погашение кредитов — 39,8 млрд рублей. Дефицит ресурсов — 8,0 млрд рублей, 15,2% (1094 организации) завершили год с убытками и более 45% — с рентабельностью от 0 до 5%. Одна из причин такого положения дел — сдерживающая фискальная политика, а именно высокая фискальная нагрузка.

Сдерживающая фискальная политика проводится, как правило, в краткосрочном периоде в целях снижения инфляции спроса, сдерживания циклического подъема экономики. Она характеризуется высоким уровнем налогов и государственных расходов. В долгосрочном же периоде это приводит к снижению темпов экономического развития, стагнации и рецессии.

По данным Министерства финансов Республики Беларусь, в последние годы налоговая нагрузка составляет около 25,0%, отчисления на социальное страхование — чуть больше 10,0%, неналоговые изъятия — примерно 5,0% к ВВП.

Но это средние показатели по стране. По данным же анкетного опроса, проведенного БСПН еще в марте 2018 года, у 25,8% организаций, ответивших на вопрос о величине налоговой нагрузки, она составляла в 2017 году не 25%, а более 40% к добавленной стоимости, а у отдельных организаций она была значительно выше.

В то время как принятые российским правительством льготные меры на фоне экономического кризиса и пандемии привели к серьезному «обелению» бизнеса, жесткие меры и усиление налогового бремени в Беларуси приводит исключительно к уходу бизнеса «в тень» и к «серым» схемам выплат в конвертах.

Даже предварительный анализ полной фискальной нагрузки, сделанный из открытых источников в Беларуси, очевидно иллюстрирует невыгодное положение белорусских субъектов хозяйствования частной формы собственности относительно как нашего основного партнера, Российской Федерации, так и стран дальнего зарубежья.

Для эффективной борьбы с выплатами в конвертах важна выработка чувства социальной справедливости, в объемах и формах налогообложения и налогового администрирования, что, с нашей точки зрения, в Беларуси сформировано не в полной мере. С таким чувством никак не коррелируют околозаконные методы распределения льгот в среде государственных предприятий и служащих.

«Казалось бы, если субъект хозяйствования руководствуется в своей деятельности такими официальными разъяснениями, то это должно как максимум снимать все претензии контролирующих органов, а как минимум — позволять не применять к ним меры административной ответственности в виде штрафных санкций или даже заключения под стражу, но тем не менее такие разъяснения либо не доводятся до органов Госконтроля или Следственного комитета, либо не учитываются ими при проведении проверок, что приводит, с нашей точки зрения, к несправедливому и незаконному содержанию под стражей руководителей субъектов хозяйствования либо приводит их к банкротству после уплаты непосильных штрафных санкций».

РСПП в каждом своем письме в соответствующие госорганы, в каждом выступлении в СМИ вспоминает о необходимости немедленной реализации решения Конституционного суда от 3 октября 2019 года «О правовом регулировании письменных разъяснений применения нормативных правовых актов» (разрешившего ситуацию с неопределенностью статуса официальных разъяснений государственных органов). Но в план разработки законодательных актов на 2021 год соответствующий нормативный правовой акт так и не был внесен.

Еще одним примером несистемного подхода, в том числе МНС и других органов, является письмо КГК о налогообложении ИП: по сути, озвученные предложения противоречат подпункту 9.3 пункта 9 директивы №4 в части требования «исключить придание нормативным правовым актам, регулирующим предпринимательскую деятельность, обратной силы, за исключением актов, смягчающих или отменяющих ответственность за правонарушения». Налоговыми органами фактически предпринимается попытка возрождения печально известного указа №488 через ретроспективное применение пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса — еще один «кирпичик» в построение «стены» между государственным регулированием и чувством безопасности и справедливости у бизнеса.

В условиях текущей экономической ситуации в стране, когда внешние и внутренние вызовы требуют мобилизации усилий общества в целом, проверки бизнеса, приводящие к изъятию существенных сумм в виде налогов, доначисляемых за предыдущие периоды по новым правилам, приводят к ликвидации многих плательщиков.

Убивая плательщика, государство теряет поступления в бюджет, теряет рабочие места и зарплату как источник поступления подоходного налога в бюджет, а также снижает общую покупательскую способность населения: теряя рабочее место, человек вынужден экономить, чтобы выжить.

Но самым несоразмерным из последствий применения пункта 4 статьи 33 НК является возбуждение уголовных дел по актам проверок: каждый акт проверки с применением пункта 4 статьи 33 НК попадает в органы финансовых расследований и далее в следственные органы, поскольку основание для направления туда документов зависит только от суммы доначисленных налогов (2000 и более базовых величин).