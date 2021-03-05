На МКАД грузовик врезался в автобус. Пассажиры рассказали, как это случилось (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

На форуме Onliner наш читатель с ником 3147063 опубликовал видео с последствиями аварии, которая, по его словам, произошла вчера на МКАД. Грузовой автомобиль врезался в автобус-гармошку. Оба транспортных средства серьезно повреждены.

— Четвертого марта, 14:45. ДТП на МКАД, в районе улицы Ландера. В автобус №30 врезался грузовик, — рассказал наш читатель.

Он сообщил корреспонденту Onliner, что об аварии знает от своего отца, который ехал в этом автобусе.

— Со слов отца, в автобусе было около 40 человек, сзади сидели люди. Никто не пострадал, только осколками стекла засыпало, в остальном отделались легким испугом. Грузовик задел автобус боком, по какой причине — непонятно. Автобус ехал ровно в своей полосе, — отметил собеседник.

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Наша читательница рассказала корреспонденту Onliner, что находилась в автобусе в момент аварии на кольцевой.

— Я сидела около круга («гармошки»), спиной к движению, отвечала на сообщение в телефоне. Сначала почувствовала толчок: как будто резкое торможение. Взялась за поручень. А потом сразу последовал резкий удар, и я упала с сиденья назад, в «гармошку». Ударилась головой о поручень (синяк, шишка), получила небольшие ушибы ноги, руки. Упали все, даже те, кто сидел. От шока даже не заметила, что стекло разбилось. Увидела потом на видео. Все стали помогать друг другу вставать и выходить из автобуса, — говорит женщина.

По ее словам, водитель автобуса предложил всем пострадавшим оставаться на месте ДТП до приезда скорой.

— Я была в состоянии шока, подумала, что ничего со мной страшного не произошло, и пошла со всеми по кольцевой в сторону следующей остановки. Мне надо было на работу, хотя болела голова. А сегодня увидела синяк, шишка на голове, боль никуда не прошла, появилась слабость. В медицинское учреждение еще не обращалась. Проездным пользовалась, написала обращение в «Минсктранс» с вопросом о возможной компенсации, — рассказала наша читательница.

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