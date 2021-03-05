Opel выехал на встречную и столкнулся с грузовым Mercedes, водитель Opel погиб

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла 4 марта около 7:20 в Клецком районе на трассе Р43 (Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи). Столкнулись автомобили Opel и Mercedes.

По информации ГАИ, 62-летний водитель Opel выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mercedes под управлением 28-летнего водителя.

— В результате аварии водитель автомобиля Opel скончался на месте происшествия, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

















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