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Opel выехал на встречную и столкнулся с грузовым Mercedes, водитель Opel погиб
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла 4 марта около 7:20 в Клецком районе на трассе Р43 (Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи). Столкнулись автомобили Opel и Mercedes.
По информации ГАИ, 62-летний водитель Opel выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mercedes под управлением 28-летнего водителя.
— В результате аварии водитель автомобиля Opel скончался на месте происшествия, — рассказали в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка.
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В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла 4 марта около 7:20 в Клецком районе на трассе Р43 (Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи)....
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