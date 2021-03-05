ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Opel выехал на встречную и столкнулся с грузовым Mercedes, водитель Opel погиб

05.03.2021 13:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла 4 марта около 7:20 в Клецком районе на трассе Р43 (Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи). Столкнулись автомобили Opel и Mercedes.

По информации ГАИ, 62-летний водитель Opel выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mercedes под управлением 28-летнего водителя.

— В результате аварии водитель автомобиля Opel скончался на месте происшествия, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

Opel выехал на встречную и столкнулся с грузовым Mercedes, водитель Opel погиб
Opel выехал на встречную и столкнулся с грузовым Mercedes, водитель Opel погиб
Opel выехал на встречную и столкнулся с грузовым Mercedes, водитель Opel погиб
Opel выехал на встречную и столкнулся с грузовым Mercedes, водитель Opel погиб

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла 4 марта около 7:20 в Клецком районе на трассе Р43 (Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи)....
 
Новости дня
Новости разные
 
YouTube назвал условия, на которых будет разблокирован аккаунт Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by