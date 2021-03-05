Литовский министр ответил белорусским властям: «Скорее ад замерзнет, чем мы рассмотрим ваши требования»

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис прокомментировал запрос Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской.





Габриэлиус Ландсбергис

«Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище преследующие режимом демократические силы. Таким образом, любой, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму — ни из-за борьбы за демократию, ни за свободу слова или религии. И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, чем мы рассмотрим ваши требования», — заявил литовский министр.

Напомним, Генпрокуратура Беларуси направила запрос об экстрадиции Тихановской в ​​Литву —«для привлечения к ответственности за преступления против власти, общественной безопасности и государства».

Ранее заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас заявил в интервью DW, что Литва не будет выдавать Тихановскую Лукашенко.

— Литва отказала в выдаче в особо циничной форме, — пишет Телеграм канал Письма к дочери . Даже не дожидаясь официального запроса, литовский замминистра назвал его «ритуальным действием», не имеющим практического смысла. Да еще сказал, что ни Литва, ни Евросоюз не признают белорусские власти а, значит, и двусторонние отношения Литвы с белорусскими властями «практически невозможны».

Эти его слова – это, собственно, ответ на сигналы, которые белорусские власти затеяли вдруг подавать в сторону западного вектора. Эти слова и комментарий представителя Евросоюза по поводу приговора Борисевич и Сорокину. Как-то не впечатлились они там «гуманностью» белорусского суда, а больше впечатлились тем, что убийство Бондаренко до сих пор не расследовано.

А после переговоров в Сочи белорусским властям, видимо, хочется привлечь к себе внимание Запада. Чтобы хоть иллюзию внешней политики изобразить, если уж с самой внешней политикой не задалось.