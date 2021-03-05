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Финляндия отказала Китаю в размещении авиабазы в Арктике

05.03.2021 14:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Финляндия отказала Китаю в размещении авиабазы в Арктике

  • 5.03.2021, 14:17
Финляндия отказала Китаю в размещении авиабазы в Арктике
иллюстрационное Фото: Kremlin.ru

План был засекречен.

Город Кемиярви в финской Лапландии отклонил предложение, сделанное государственным институтом полярных исследований Китая, о покупке или аренде городского аэропорта.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Китайские представители сделали это предложение еще в январе 2018 года, но об этом стало известно только сейчас. В китайскую делегацию вошли представители Института полярных исследований страны, Управление Арктики и Антарктики и помощник военного атташе посольства.

Китай хотел профинансировать реконструкцию новой взлетно-посадочной полосы на сумму около 40 млн евро для аэропорта, который бы использовался для проведения исследовательских и наблюдательных полетов над Северным Ледовитым океаном, Северным полюсом и Северо-Восточным проходом. Также предусматривалось финансирование новой исследовательской лаборатории.

Новости о секретном плане удивили как Лапландский университет, так и его Арктический центр, которые ранее сотрудничали с китайскими исследователями.

По словам финских военных, аэропорт расположен недалеко от их стратегически важного полигона, поэтому расширение было бы невозможным. Более того, такое предложение было бы нереалистичным с учетом законодательства ЕС с октября 2020 года, ограничивающего иностранные инвестиции.

В настоящее время у Китая есть исследовательские центры в арктическом регионе в Гренландии, Исландии и на архипелаге Шпицберген.

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