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Витебские партизаны напоминают о настоящих Героях Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Витебские партизаны напоминают о настоящих Героях Беларуси
Не забудем, не простим!
Витебские партизаны напоминают о белорусах, убитых режимом.
- Большое количество листовок можно увидеть на остановках и в разных районах города, - сообщают телеграм-каналу
Не забудем, не простим!
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Не забудем, не простим!
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